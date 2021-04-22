Dünya günü nedir? Google'da Doodle olan 22 Nisan Dünya günü ne demek 2021?

Dünya Günü Google'da Doodle oldu. 22 Nisan Perşembe günü kutlanan Dünya Günü, Google Doodle tasarımı ile gündeme gelince, hakkında yapılan araştırmalar da arttı. "Doodle" oluşturan Google müzikli animasyon kısa filmi ile milyarlarca kullanıcıya farkındalık yaratmayı planlıyor. Peki, Dünya Günü nedir, ne demek? 22 Nisan Dünya Günü hakkında merak edilenler…

Çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla ortaya çıkan Dünya Günü için arama motoru Google, 22 Nisan 2021 Dünya Günü için bir Doodle hazırladı. Google ana sayfasını açan kullanıcılar hem Dünya Günü illüstrasyonuyla hem de Dünya Günü için yapılmış bir animasyonla karşılaşıyor. Peki Dünya Günü nedir, ne demek?

DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

İlk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.

John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks zamanı yani 21 Mart'ı önermiştir. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir.

Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.

DOODLE NEDİR?

Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir. Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlar. Kullanıcılar, özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebilir.

İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için, ilk animasyonlu Doodle ise 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır. İlk interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.

Dünyanın çeşitli yerlerinde yayımlanmış Doodle'lar, www.google.com/doodles adresinde görülebiliyor.