Dünya günlerdir kayıp karavancı kız olayını konuşuyor! Gizemli mesaj ortaya çıktı...

Son dakika haberine göre; Dünyanın günlerdir takip ettiği kayıp 'karavancı kız Gabby' olayında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Soruşturmaya devam eden polis, Gabby Petito'nun 27 Ağustos'ta annesine gönderdiği garip bir mesajı ortaya çıkardı.

Gabrielle Petito ve nişanlısı Brian Laundrie, dört aylık bir kros gezisi ve milli parklarda kamp yapmak için 2 Temmuz 'da donanımlı minibüsleriyle yola çıkmış, 22 yaşındaki Gabrielle, 11 Eylül'de, ailesinin 13 gündür kendisinden Haber alamaması sonrası “kayıp” olarak bildirilmişti.

19 Eylül'de FBI ve polis, Wyoming'deki Bridger-Teton Ulusal Ormanı'nda, 22 yaşındaki kadının tanımına uyan insan kalıntıları buldu. İşte genç kızın annesine gönderdiği garip mesaj da tam o zaman ortaya çıktı.Yeni ortaya çıkan rapora göre, Gabby Petito 27 Ağustos'ta annesine "garip bir mesaj" gönderdi. Belge, bunun herhangi birinin Gabby ile yaptığı son iletişim olduğunu belirtiyor.

GARİP MESAJ

Yetkililer, cesedi bulunduktan sonra Petito'nun minibüsündeki bir sabit diski aramak için kullanılan arama emri belgesini basına servis etti.Belgeye göre, Petito'nun annesi Nichole Schmidt, 27 Ağustos'ta kızından, "Stan'e yardım edebilir misin, ondan sürekli sesli mesaj ve cevapsız arama alıyorum." şeklinde garip bir mesaj aldı. Büyükbabasının adı Stan olmasına rağmen annesi ona asla "Stan" demediğini söyledi.

TELEFONU 15 GÜN KAPALI KALMIŞ

Belgeyi okuyan polis memur Daniel Alix, “Anne, kızında bir sorun olduğundan endişeleniyor" dedi ve bu mesajın Gabby’nin herhangi biriyle kurduğu son iletişim olduğunu da sözlerine ekledi. Alix, genç kızın cep telefonunun 15 Eylül tarihine kadar kadar yaklaşık 15 gündür kapalı olduğuna dikkat çekerek, "Cep telefonu kapalıydı ve gezileri hakkında sosyal medyada hiçbir şey paylaşmıyordu. Ailesine göre, bu konu için normal bir davranış değildi ve onun için daha fazla endişelenmeye başladılar." dedi.

Arama emri belgesinde ayrıca Gaby’nin yolculuk sırasında birden fazla mesaj gönderdiği ve annesi Schmidt ile birçok görüşme yaptığı belirtildi. Dedektif, bu konuşmalar sırasında, onunla nişanlısı Brian arasındaki gerilimin giderek tırmandığının da ortaya çıktığını belirtti.

DETAYLI TARAMA YAPILIYOR

Polis, Brian’ın 1 Eylül'de Florida'ya Gabby olmadan eve döndüğünü ve ailesinin kendisini 14 Eylül'den beri görmediklerini söyledi.Kaybolduğu bildirildiği gün, Gabby’nin Ford Transit minibüsü North Port, Fla.'da kendi adresinde bulundu, ancak bir plaka okuyucusu aracın 1 Eylül'de saat 10.00 civarında şehre girdiğini ortaya çıkardı.

Dedektif Alix, soruşturma için e-postalar, metinler, tüm internet tarama geçmişi, fotoğraflar ve daha fazlası dahil olmak üzere sabit diskte bilgi aramaya başladı.North Port Polis Departmanı 17 Eylül'de "Brian, Gabby'nin ortadan kaybolmasıyla ilgili bir kişi olsa da, bir suçtan aranmadığını belirtmek önemlidir. Şu anda bir suç soruşturması yapmıyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı.

20 Eylül'de FBI, Brian’ın ailesiyle birlikte yaşadığı North Port, Fla.'daki evinde arama yaptı. FBI, sekiz saat sonra aramanın tamamlandığını duyurdu, ancak ek bilgi vermedi. Yeni açıklanan arama emri Gabby’nin "Stan" hakkındaki metninin onun "son iletişimi" olduğunu belirtse de, Petito ailesinin avukatı, annesinin Gabby’den 30 Ağustos'ta son bir mesaj daha aldığını söyledi. Avukat Richard Stafford 15 Eylül'de yaptığı açıklamada, Gabby’nin telefonundan annesine gönderilen son mesajda "Yosemite'de servis yok" yazdığını söyledi.

Stafford, "Anne mesajın kızından geldiğine inanmıyor. Şimdi tüm gerçeklerle geriye dönüp baktığında, mesajı gönderenin başka biri olduğuna inanıyor." şeklinde konuştu.