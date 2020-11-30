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Dünya gündeminden düşmüyor! Washington Post'tan Türk SİHA'larına övgü

ABD'nin prestijli gazetelerinden Washington Post, Türkiye'nin sınır dışındaki askeri faaliyetlerinin başarısının Türk yapımı SİHA’lardan kaynaklandığını belirtti.

Dünya gündeminden düşmüyor! Washington Post'tan Türk SİHA'larına övgü Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ağır darbe vuran, Libya ve Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda da belirleyici güç olan Türk İHA'larının başarı dünya gündeminden düşmüyor. 
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