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Dünya gündeminde bomba etkisi yaratmıştı! Çin'den yalanlama geldi!

AA |  18 Ekim 2021 Pazartesi - 18:12 | Son Güncelleme : 18 10 2021 - 18:12

Çin, hafta sonu Financial Times gazetesinde yayımlanan, hipersonik füze denemesi yaptığına dair iddiaları yalanladı.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, günlük basın toplantısında  konuyla ilgili soruya yanıt verdi.
 
Sözcü Cao, denemesi yapılanın "hipersonik füze" değil yeniden  kullanılabilir özellikteki "uzay aracı" olduğunu belirtti.
 
Dünyada pek çok şirketin benzer denemeler yaptığına dikkati çeken Cao,  "Çin, uzayın insanlığın yararı doğrultusunda barışçı kullanımı için diğer  ülkelerle birlikte çalışmayı sürdürecektir." şeklinde konuştu.
 
Financial Times gazetesi, önceki gün yayımladığı haberde, adının  açıklanmasını istemeyen 5 kaynağın tanıklığına dayanarak, Çin'in temmuzda  hipersonik füze testi yaptığını iddia etmişti. Haberde füzenin Alçak Dünya  Yörüngesi'ne kadar çıktığı fakat ufak bir sapmayla hedefini ıskaladığı ileri  sürülmüştü.
 

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