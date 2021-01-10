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Dünya genelinde vaka sayısı 90 milyonu geçti

10 Ocak 2021 Pazar - 9:19 | Son Güncelleme : 10 01 2021 - 9:19

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 90 milyonu geçti


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