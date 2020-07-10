Dünya genelinde vaka sayısı 12,5 milyonu aştı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Kovid-19'a yakalananların sayısı 12 milyon 509 bin 505'e ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD 'de 3 milyon 354 bin 822 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (1 milyon 768 bin 970), Hindistan (821 bin 493), Rusya (713 bin 936), Peru (316 bin 448), Şili (309 bin 274), İspanya (300 bin 988), İngiltere (288 bin 133), Meksika (282 bin 283), İran (252 bin 720), Pakistan (243 bin 599), İtalya (242 bin 639), Güney Afrika (238 bin 339) ve Suudi Arabistan (226 bin 486) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 210 bin 965'e ulaştı.

Vaka sayısı 70 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 559 bin 694 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 7 milyon 292 bin 231 kişi iyileşti, halen 4 milyon 657 bin 580 hasta tedavi görüyor.