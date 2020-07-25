Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 15 milyon 947 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yayılan yeni tip corona virüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 15 milyon 947 bin 644’e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 642 bin 829 kişi öldü, virüs saptanan 9 milyon 743 bin 602 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 5 milyon 561 bin 213 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD 'de, 4 milyon 248 bin 492 kişide Kovid-19 tespit edilirken salgın nedeniyle 148 bin 492 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 100 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:

Öte yandan, ABD’nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler şu şekilde sıralandı: