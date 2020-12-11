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Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 49 milyonu geçti

AA |  11 Aralık 2020 Cuma - 0:51 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 0:51

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 49 milyonu aştı.


Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers"  internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 49 milyon 67 bin 71 kişi iyileşti.
 
Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla  hastanın iyileştiği yerler oldu.
 
ABD'de 9 milyon 295 bin 997, Hindistan'da 9 milyon 288 bin 853,  Brezilya'da 5 milyon 931 bin 777 ve Rusya'da 2 milyon 33 bin 669 kişi, virüsü  yenmeyi başardı.
 
İyileşenlerin sayısı Arjantin'de 1 milyon 311 bin 488’e, Kolombiya'da  1 milyon 287 bin 597’ye ulaştı.
 
Türkiye'de 10 Aralık itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 578 bin 483  kişi sağlığına kavuştu.
 
Dünya genelinde 19 milyon 944 bin 668 kişi halen tedavi altında  bulunuyor.
 
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den  fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.
 
Dünya genelindeki vaka sayısı 70 milyon 597 bin 758'e ulaşırken virüs  nedeniyle 1 milyon 586 bin 19 kişi hayatını kaybetti.
 

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