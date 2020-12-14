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Dünya genelinde koronadan iyileşenlerin sayısı 51 milyonu aştı

AA |  14 Aralık 2020 Pazartesi - 20:11 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 20:14

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 51 milyonu aştı.


Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 51 milyon 2 bin 811 kişi iyileşti.
 
Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.
 
ABD'de 9 milyon 725 bin 851, Hindistan'da 9 milyon 400 bin 694, Brezilya'da 5 milyon 982 bin 953 ve Rusya'da 2 milyon 124 bin 797 kişi virüsü yenmeyi başardı.
 
İyileşenlerin sayısı Arjantin'de 1 milyon 335 bin 717’ye, Kolombiya'da 1 milyon 314 bin 836’ya ulaştı.
 
Türkiye'de 14 Aralık itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 603 bin 780 kişi sağlığına kavuştu.
 
Dünya genelinde 20 milyon 148 bin 349 kişi halen tedavi altında bulunuyor.
 
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.
 
Dünya genelindeki vaka sayısı 72 milyon 772 bin 344’e ulaşırken, virüs nedeniyle 1 milyon 621 bin 184 kişi hayatını kaybetti.

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