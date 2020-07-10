Dünya genelinde corona vaka sayısı 12 milyon 404 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 12 milyon 404 bin 594'e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 557 bin 743 kişi öldü, virüs saptanan 7 milyon 234 bin 864 kişi iyileşti.

Dünya genelinde tedavisi süren 4 milyon 611 bin 987 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD 'de 3 milyon 220 bin 500 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 135 bin 828 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde: