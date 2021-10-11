Dünya Kız Çocukları Günü, 2012 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edildi. BM tarafından kabul edilen Dünya Kız Çocukları günü her yıl 11 Ekim tarihinde dünya genelinde kutlanmaktadır. Kız çocukları gününün kutlanıyor oluşu, dünya erkek çocukları günü de olup olmadığının sorgulanmasına neden oldu. Peki, Dünya Erkek Çocukları günü var mı? Dünya Erkek Çocukları günü ne zaman, kaç yıldır kutlanıyor?

2012 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Dünya Kız Çocukları Günü ile kız çocuklarının farkındalığını artırılmasını hedefleniyor. 19 Aralık 2011'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 11 Ekim 2012'yi Uluslararası Kız Çocukları Günü olarak kabul eden bir kararı kabul etti. Uluslararası bir kutlama ve kutlama günü fikri, Plan International'ın dünya çapında ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde kız çocuklarını beslemenin önemi konusunda farkındalık yaratan Çünkü Ben Bir Kızım kampanyasından doğdu. Peki, Dünya Erkek Çocukları günü var mı? Dünya Erkek Çocukları günü ne zaman, kaç yıldır kutlanıyor?

Dünya Erkek Çocukları günü var mı, ne zaman?

Dünya erkek çocukları günü çok fazla bilinmese de 2018 yılından bu yana 16 Mayıs Dünya Erkek Çocuk Günü olarak kutlanıyor.

Hindistan, Kuzey Amerika, Karayipler ve Afrika kıtasının bazı bölgelerinde popülaritesi artan Dünya Erkek Çocukları Günü 2018 yılında Cinsiyet Sorunları Düşünce Lideri, West Indies Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi ve Uluslararası Erkekler Günü Kurucusu Jerome Teelucksingh tarafından ortaya atıldı. Ancak Dünya Erkek Çocukları Günü resmi olarak ilan edilen bir gün değil.