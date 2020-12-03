Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü farkındalık sözleri ve mesajları: Hayatı paylaşmak için engel yok!

3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili sözler, mesajlar günün anlamına yönelik paylaşım yapmak isteyenler tarafından arama motorları üzerinden aranıyor. Engellilere yönelik farkındalık oluşturmak, yaşadıkları sorunları ve zorluklara karşı dikkat çekmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 3 Aralık, 'Uluslararası Engelliler Günü' olarak ilan edilmiştir. Biz de farkındalık yaratmak isteyenler için bugüne özgü mesajları derledik. İşte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri…

Engelli bireylerin ve ailelerinin zorlu yaşam koşullarına dikkat çekmek yaşanan sorunlara yönelerek bu süreci farkındalık çalışmalarıyla kolaylaştırmak her vatandaşın görevi. En büyük engel sevgisizlik diyerek, Dünya Engelliler Günü mesajlarını haberimizde derledik. İşte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili sözler ve mesajları…

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Engelliler Günü 3 Aralık'ta yaşanıyor. Bu özel günde engellilerin sorunlarına dikkat çekmek amaçlanıyor.

Birleşmiş Milletler tarafından engellilerin toplumsal yaşama tam ve diğer bireylerle eşit katılım sağlanmalarına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için 3 Aralık, 'Uluslararası Engelliler Günü' olarak ilan edilmiştir. Ülkemizde de çeşitli etkinlikler düzenlenerek eğitim, sağlık, çalışma hayatı gibi alanlarda fırsat eşitliği sağlanması ve farklılıklara saygı gösterilmesi, mekânsal erişim yanında teknoloji ve bilgiye erişimin bu bireyler için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekilerek toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI - SÖZLERİ

Tohum toprağa, engelli topluma emanettir.

Engel değil destek olun.



Engelliye avuç açtırmayalım.



Engelli olmak kusur değildir.



En büyük engel, engellenmektir.



Ne oldum değil, ne olacağım demeli.



Engelsiz Yaşam Hepimizin Elinde.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli kardeşlerimiz ile ilgili toplumsal farkındalığın artmasına, onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olmasını diliyor, bütün engellerin sevgi, saygı ve dayanışmayla aşılacağını hatırlatarak, tüm engelli vatandaşlarımıza ve onların fedakâr ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.



Engelli insanlara saygı, insanlığa saygıdır.



Engellilere saygı, onlara yaşama sevinci verir.

Birbirimizi anladığımız her an, bir engeli daha yıkar ve yaşamı herkes için huzurlu kılarız. Bugün farkındalık günü, kutlama değil engellilerin yaşadığı sorunları farkında olmanız gerekiyor.



Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olamaz.

"Adımlarınızın biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir.Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur.



Herhangi bir Aralıkta değil her zaman yanınızdayız



Engelli olmak üretime engel değildir, yeter ki fırsat verilsin.