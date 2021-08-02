Dünya elektrikli araç günü geliyor!

Dünya Elektrikli Araç Gününü başlatan şirketler “EVmoji” yarışması ile 16 yaş ve altı katılımcıları elektrikli araçlar için emoji tasarlamaya çağırıyor.

Elektrikli araç satışlarının 2020'de 3,1 milyon iken 2025'te 14 milyona ulaşarak ciddi bir artış kaydetmesi bekleniyor. ABB ve Green.TV, 9 Eylül Dünya Elektrikli Araç Günü”nde” gençleri, mobilitenin geleceğine vurgu yapan bir elektrikli araç emojisi tasarlamaya davet etti.

Eyül'de açıklanacak



EVmoji yarışması 6-16 yaş arası herkesin katılımına açık. Tüm EVmoji çizim, resim veya dijital grafiklerinin, 20 Ağustos tarihine kadar #EVmoji hashtagi ile facebook, instagram, linkedIn veya twitter veli/vasi hesapları üzerin-den herkese açık şekilde paylaşılması gerekiyor. Dünya Elektrikli Araç Günü temsilcileri, yarışmaya katılım sağlanan sosyal medya hesabına direkt mesaj göndererek kazananla iletişime geçecek. Kazanan tasarım, 9 Eylül 2021’de açıklanacak.