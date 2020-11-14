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Dünya diken üstünde! Yeni virüs daha ölümcül, daha bulaşıcı...
Bulaştığı kişi sayısı 53 milyon 766 bini aşan koronavirüs pandemisi ile ilgili yeni gelişmeler gelemeye devam ediyor. Danimarka'dan sonra dört Avrupa ülkesi ve ABD'de de görülen Cluster-5 virüsü paniğe yol açmaya devam ediyor. Milyonlarca vizon askeri üste itlaf edilirken, uzmanların uyarıları korku ve paniğe neden oluyor.
Yüzyılın en büyük kabusu koronavirüs salgınındaki yeni şok dalgaları kıtalararası paniğe yol açmaya devam ediyor. Danimarka'dan sonra dört Avrupa ülkesi ve ABD'de de görülen Cluster-5 virüsüne dair yeni bilgiler ortaya çıkarken uzmanların korkutucu uyarıları peş peşe geliyor.