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Dünya devi itiraf etti: Milyonlarca müşterinin bilgileri çalındı

AA |  20 Ağustos 2021 Cuma - 18:32 | Son Güncelleme : 20 08 2021 - 18:32

ABD'nin büyük cep telefonu operatörlerinden T-Mobile, siber saldırı sonucu 5,3 milyon müşterisinin daha verilerinin çalındığını duyurdu.


Şirketten yapılan açıklamada, T-Mobile sistemlerine yönelik siber  saldırıya ilişkin adli analiz ve soruşturma sürecinin devam ettiği belirtildi. 
 
Açıklamada, 5,3 milyon mevcut faturalı müşterinin yanı sıra 667 bin  eski müşterinin hesabına da yasa dışı şekilde erişildiğinin tespit edildiği  aktarıldı.
 
Cep telefonuyla ilişkili tanımlayıcı numaralar olan IMEI ve IMSI gibi  bilgiler ile telefon numaralarının da ele geçirildiğine işaret edilen açıklamada,  siber saldırı nedeniyle risk altındaki müşterilerin korunması için önlem alınmaya  devam edildiği kaydedildi.
 
T-Mobile, 18 Ağustos'ta siber saldırı sonucu 40 milyonun üzerinde eski  ve potansiyel müşteri ile 7,8 milyon mevcut faturalı müşterinin hesabına ait  verilerin çalındığını açıklamıştı. Böylece, T-Mobile sistemlerine yönelik siber  saldırıdan etkilenen müşteri sayısı toplamda 53 milyonu aştı.
 
Şirket, söz konusu saldırı sonucu  müşterilerin ad ve soyadları, doğum  tarihleri, sosyal güvenlik numaraları ile ehliyet bilgilerine ulaşıldığını  bildirmişti.
 

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