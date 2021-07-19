Dünya dehşete düştü! Sivrisinek hortumu! Bir anda ortaya çıktılar, milyonlarca...

Rusya'nın Kamchatka bölgesinde yaşanan inanılmaz görüntü dünyayı hem şaşkına çevirdi hem de dehşete düşürdü. Bir anda ortaya çıkan milyonlarca sivrisineğin oluşturduğu dev hortum gökyüzünde belirince herkesin ağzı açık kaldı. Bu inanılmaz anlar saniye saniye kaydedildi.

Rusya'ya bağlı Kamçatka Yarımadası'ndaki bir kasabada ortaya çıkan hortum görenleri şaşkına çevirdi. Olağanüstü büyüklükteki sivrisinek sürülerinin oluşturduğu hortum, bölgede yaşayanlara korkulu anlar yaşattı.

Sivrisinek hortumu çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı ve binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşılarak viral haline geldi.

Milyonlarca sivrisinekten oluşan siyah bulut hortum haline gelince gökyüzündeki güneşi bile ortadan kaldırdı. Görgü tanıkları o anlarda sivrisineklerin adeta güneşi gökyüzünde yok ettiklerini anlattı. Olay anını izleyenler şaşkınlıklarını üzerlerinden atamadan sivrisinek hortumu dağılarak gözden kayboldu.

Böcek bilimci Lyudmila Lobkova, yerek medyaya yaptığı açıklamada bunun korkulacak bir durum olmadığını ve gerçekte bir 'çiftleşme' seremonisi olduğunu ifade etti. 'Birçok erkek sivrisinek çiftleşebilmek için dişi sivrisineklerin etrafında dönüyor. Bunda yanlış bir şey yok.' diyen böcek uzmanı bunun sezonluk olarak tekrar eden bir durum olduğunu ancak kimi durumlarda o yılki hava durumu / sıcaklığına göre sivrisinek sayınının artıp azalabileceğin in altını çizdi.

Bölge halkı da gazetecilere bu durumun daha önce de yaşandığını ancak bu sene sivrisinek sayısında gözle görülür bir artış olduğunu anlattı.

Uzmanlar, sivrisinekler bu kadar kalabalık bir şekilde bir araya geldiğinde onları sinek kovucu ilaçlarla uzaklaştırmanın mümkün olmadığını söylüyor.

Benzer bir durum geçen yıl ABD 'de de yaşanmıştı.

Laura Kasırgası'nın ardından Louisiana eyaletinde ortaya çıkan sivrisinek sürülerinin yoğun yağıştan ötürü hortum şeklinde belirdiği açıklanırken bu durum maalesef 300 ila 400 arasında büyükbaş hayvanın telef olmasına yol açmıştı. Zira sivrisinek sürüleri bu hayvanların kanını öldürene kadar emmişti...