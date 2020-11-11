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Dünya'dan götürülen bakterilerle Ay ve Mars'ta mineral madenciliği yapılabilecek

AA |  11 Kasım 2020 Çarşamba - 16:32 | Son Güncelleme : 11 11 2020 - 16:32

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) yapılan deneyler sonucu, Dünya'daki bakterilerin Ay'da veya Mars'ta faydalı mineralleri çıkarmak için kullanılabileceği öne sürüldü.


Uluslararası yayın yapan Nature Communications dergisinde yayınlanan  yeni araştırmaya göre, UUİ'de yapılan deneyde, dünyadan götürülen bir bakteri  türünün, Ay ve Mars'ta sıkça bulunan bazalt taşından nadir toprak elementlerini  süzebildiği ortaya çıktı.
 
''Sphingomonas desiccabilis'' isimli bakterinin uzay madenciliğinde  kullanılıp kullanılamayacağının anlaşılması için İngiliz bilim adamlarının 10 yıl  harcadığı belirtilen araştırmada, deney için kibrit kutusu büyüklüğünde  geliştirilen reaktörlerin Temmuz 2019'da bir SpaceX roketiyle UUİ'ye nakledildiği  bilgisi paylaşıldı.
 
Bilim adamları, uzay istasyonunda 3 hafta süren deneyin, ''Ay ve  Mars'ta biyomadenciliğin mümkün olduğunun anlaşılması ve insan yapımı endüstrinin  Dünya dışında ilerletilmesi'' bakımından çok önemli olduğunu belirtti.
 
Birçok ülkenin uzay kaynakları ile ilgilendiği bilinirken ABD  Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) 2024 Artemis misyonu hedefi çerçevesinde Ay  yüzeyinden toz ve kaya toplamak için ticari şirketlerle iş birliği çalışmalarını  sürdürdüğünü açıklamıştı.
 
Ayrıca Çin devleti, yıl sonuna kadar Ay'a inmeyi ve Ay toprağı  örneklerini Dünya'ya getirmeyi hedeflediğini, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) da 2025  yılına kadar ayda su ve oksijen madenciliğine başlamayı planladığını bildirmişti.
 

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