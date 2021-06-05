Dünya Çevre Günü mesajları! 5 Haziran Dünya Çevre Günü ne zaman ilan edildi? Dünya Çevre Günü kutlama mesajları ve ilan tarihi!

Dünya’da ve Türkiye’de son yıllarda çevre kirliliğini ortaya koyan birçok olay yaşanıyor. Çevre olaylarına kayıtsız kalmamak ve yaşanabilir bir dünya adına farkındalık yaratmak için Dünya Çevre Günü mesajları araştırılıyor. İşte 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlama mesajları ve sözleri…

Çevre kirliliği her geçen gün artarken, Dünya Çevre günü daha büyük bir önem kazandı. 100’den fazla ülke tarafından kutlanan Dünya Çevre günü Birleşmiş Milletler Örgütü 1972 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de 133 ülkenin katılımı ile düzenlediği zirvede, kabul edildi. Zirvede, 5 Haziran'ın Dünya Çevre Günü olmasına oybirliği ile karar vermişti. İşte Dünya Çevre Günü kutlama mesajları…

ÇEVRE GÜNÜ MESAJLARI

“Her şeyin prensibi şudur; her şey sudan gelir ve tekrar suya döner.” (Milet`li Thales M.Ö. 650-560)

“Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur.”

“Yarının doğası bugünden yaratılır.”

“Doğa! En küçük bir çaba harcamadan ve mükemmel bir kusursuzlukla en basit maddeden son derece farklı şeyler yaratıyor; hepsinin üzerine de ince bir tül örtüyor. Yarattığı her bir parçanın kendine has özellikleri, her bir durumun ayrı açıklaması var ama sonuçta hepsi birlikte bir bütünü oluşturuyorlar.” (Goethe)

“Doğaya hoyratça davranan toplumlara da insanlar arasındaki ilişkiler de hoyratça oluyorlar.” (John Bennet)

“Yeryüzü basitçe insanoğlu için bir erzak deposu ve çöp kutusu değildir. Yeryüzünün felaketimiz pahasına gözardi ettiğimiz kendi gereksinimleri ve dinamiği vardır.”(Mary Mellor)

“Toprağın dostlara ihtiyacı vardır; ona dostça davranalım!”

“Çiçekler ki, güzelliğin simgesidir; yasamın, umudun ve sevincin ifadesidir. Çiçekler ki, gönüllerin dilidir; rengarenk, burcu burcu, sevgi, ask ve hatıralarla doludur.” (Ali Duran)

“Orman yurdun öz evladı ormansız yok dünya tadı.” (Aşık Veysel)

Yaşamak! Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim!”(Nazim Hikmet)

Doğa insanların ihtiyacını karşılayacak bir kaynak topluluğu olarak görmek çevrenin yok olmasına davetiye çıkarmak demektir.

“Kirli çevre insanın ruhunu kirletir, kirli ruhlar çevreyi kirletir.” (Aziz Nesin) – “Kıyamet kopmak üzere bile olsa, elinde bir fidan varsa, bu fidanı dikmemezlik etme.”

“Bir ağaç dikersen, onun meyvelerinden her yiyen, sana sevap kazandıracak, gölgesinde oturan sana sevap kazandıracak, hatta onun tohumunu, meyvesini yiyen kuşlar bile sana sevap kazandıracak.”

“İnsanlar doğaya karşı sorumluluk duymuyorlar. Doğayı korurlarsa, cezadan korktukları ya da menfaatleri gerektirdiği için koruyorlar.”

“Bir nokta açıktır: Dünyamız emin ellerde değildir ” Yeni dünya düzeni” yeryüzünü ölüme mahkum etmiştir” (Peter F Drucker)

“Bir ulusun gerçek zenginliği, ağaç örtüsüyle ölçülebilir” (Richard St Barbe Baker)

“Doğru olduğunu düşündüğümüz şeyi yapmalıyız Çünkü eğer doğru şeyi yapmazsak, yanlış şeyi yapacağız ve iyileşmenin değil felaketin bir parçası olacağız” (Fritz Schumacher)