ABD'de devir teslim törenine katılmayan Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı son kez taşıyan başkanlık uçağı Air Force One, Trump'a ait Club-Resort Mar-a-Lago'nun bulunduğu Florida Palm Beach'e indi. Melania Trumpın turuncu 3 bin 700 dolarlık elbisesi (27 bin 417 TL) dikkat çekti. Uçaktan indikleri sırada kameralara poz ceren Melania Trumpın 3 bin 700 dolarlık turuncu bir elbise giydiği Amerikan medyasının objektifine takıldı. ABD medyası, Melania Trumpın Beyaz Saraydan ayrılmadan önce giydiği siyah elbiseye karşı Floridadaki bu değişimi karşıt olarak yorumladı.
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Dünya bunu konuşuyor! Melania Trump'ın elbisesi damga vurdu
DHA | 20 Ocak 2021 Çarşamba - 22:15 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 22:15