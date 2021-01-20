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Dünya bunu konuşuyor! Melania Trump'ın elbisesi damga vurdu

DHA |  20 Ocak 2021 Çarşamba - 22:15 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 22:15

ABD'de devir teslim törenine katılmayan Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı son kez taşıyan başkanlık uçağı Air Force One, Trump'a ait Club-Resort Mar-a-Lago'nun bulunduğu Florida Palm Beach'e indi. Melania Trumpın turuncu desenli 3 bin 700 dolarlık elbisesi (27 bin 417 TL) dikkat çekti.


ABD'de devir teslim törenine katılmayan Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı son kez taşıyan  başkanlık uçağı Air Force One, Trump'a ait Club-Resort Mar-a-Lago'nun bulunduğu Florida Palm Beach'e indi. Melania Trumpın turuncu 3 bin 700 dolarlık elbisesi (27 bin 417 TL) dikkat çekti. Uçaktan indikleri sırada kameralara poz ceren Melania Trumpın 3 bin 700 dolarlık turuncu bir elbise giydiği Amerikan medyasının objektifine takıldı. ABD medyası, Melania Trumpın Beyaz Saraydan ayrılmadan önce giydiği siyah elbiseye karşı Floridadaki bu değişimi karşıt olarak yorumladı.

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