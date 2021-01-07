Dünya bu tweetleri konuşuyor! Ortadan kaldırdılar, Trump ve kızı Ivanka...

Twitter, ABD Kongresine düzenlenen baskının ardından Başkan Donald Trump'ın hesabını 12 saat boyunca kilitleyeceğini, ihlallerin devam etmesi durumunda ise hesabını askıya alacağını duyurdu. Öte yandan Başkan Trump'ın bazı tweetlerini sildiği açıklandı. Ayrıca Başkan Trump'ın kızı Ivanka Trump da bazı tweetlerini kaldırdı.

Önde gelen Demokrat Kongre üyeleri sosyal medya devlerine Başkan Donald Trump'ın hesaplarının kapatılması için çağrı yaparken, bu konuda ilk adımı atan Twitter oldu. Twitter'dan yapılan açıklamada, başkent Washington 'da bugün "görülmemiş ve devam eden şiddetin" ardından Trump'tan 3 paylaşımını kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle kaldırması istendiği belirtildi.

Trump'ın Twitter hesabının 12 saat kilitleneceği ifade edilen açıklamada, söz konusu paylaşımlar kaldırılmadığı ve ihlaller devam ettiği sürece hesabın askıya alınacağını bildirildi.

Trump, protestoculara "Evinize dönün" çağrısı yaptı. Trump'ın “Lütfen başkent polisini ve emniyet teşkilatımızı destekleyin. Onlar gerçekten ülkemizin yanındalar. Huzurlu kalın!” paylaşımına kızı Ivanka Trump’tan destek geldi.

DONALD TRUMP VE IVANKA TRUMP TWEETLERİNİ SİLDİ

ABD medyasında çıkan haberlere ve Twitter'dan yapılan açıklamalara göre Başkan Trump'ın ve kızı Ivanka Trump'ın bazı tweetlerini sildiğini açıkladı.

Başkan Trump'ın kızı Ivanka Trump tweetinde 'Amerikan milliyetçileri (vatanseverler), herhangi bir güvenlik ihlali veya kanuna karşı gelmek kabul edilemez. Şiddet eylemleri derhal son bulmalıdır. Lütfen barışçıl olun' ifadelerini kullanmıştı.