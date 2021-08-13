Dünya bu skandalla çalkalandı! Ünlü iş adamı serbest kaldı

Devlet yetkililerine rüşvet verme suçlamasıyla hüküm giyen ve 18 aydır cezaevi nde olan Güney Kore li teknoloji devi Samsung Grup'un eski Genel Müdürü Lee Jae-yong'un bu hafta içerisinde şartlı tahliye olacağı belirtmişti. Dev şirketin eski yöneticisi 207 gün hapis yattı ve şu an şartlı tahliye edildi.

Güney Kore Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2020 Ocak'tan itibaren tutuklu bulunan Lee Jae-yong'un cezasının bitmesine 1 senelik bir süre kaldığı ve şartlı tahliye edilerek geri kalan cezasını ev hapsinde geçireceği kaydedildi.

30 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Lee Jae-yong, eski Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye’nin yakın arkadaşı Choi Soon Sil ve kardeşine 3 milyon euro rüşvet vermek ve bunun karşılığında Samsung'un ticari faaliyetleri konusunda devlet desteği aldığı gerekçesiyle toplamda 30 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dava, aynı zamanda rüşvet ve yolsuzluktan hapiste olan ülkenin eski Cumhurbaşkanı Park Guen-hye ile ilgiliydi.

Samsung Electronics, Lee'nin büyükbabası tarafından kuruldu ve 2014'ten beri fiili olarak başkan oldu.

Lee cezaevi dışında gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Lee, "İnsanlar için çok endişelendim. Derinden özür dilerim. Benimle ilgili endişeleri, eleştirileri ve yüksek beklentileri dinliyorum. Çok çalışacağım" dedi.