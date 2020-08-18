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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Trump yaklaştı, dokundu, çekiştirdi, başaramadı!
Sadece sosyal medyada değil dünya medyasında gündem yaratan ve manşetlere taşınan bu görüntü, insanları da ikiye böldü. Ona hak verenler olduğu gibi haksız bulanlar ya da yanlış yorumlandığını düşünenler de oldu. İşte dünyada gündem yaratan olayın perde arkası ve son dakika gelişmeleri.
Daha önce de benzer görüntülerle karşılaşılmıştı ancak bu kez Pazar akşamı yaşananlar sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Dünyada manşetlere taşınan olayla ilgili sayısız yorum yapıldı. İşte gündem yaratan olayın perde arkası...