Türkiye'nin spor tarihine tanıklık eden Beşiktaş JK, 118 yıllık tarihi ile günümüz spor kültürüne kaynaklık eden geçmişe sahip. Beşiktaş'ın kuruluş yılı olan 1903'ü temsil eden 19 Mart tarihinde, taraftar tarafından Dünya Beşiktaşlılar Günü olarak kutlanıyor. Bu yıl Beşiktaşlılar Günü'nde koronavirüs nedeniyle etkinlikler düzenlenemese de Beşiktaş'a gönül veren milyonlar Beşiktaş ile ilgili anlamlı sözleri araştırıyor. Peki, Dünya Beşiktaşlılar Günü ne zaman? 19.03 Dünya Beşiktaşlılar Günü mesajları, Süleyman Seba'nın Beşiktaş ile ilgili unutulmaz sözleri...

19.03 tarihi Dünya Beşiktaş lılar günü olarak kutlanıyor. Bu yıl 118'incisi kutlanacak olan Dünya Beşiktaşlılar Günü'nde taraftarlar Dünya Beşiktaşlılar günü ile ilgili paylaşımlar yapıyor. Beşiktaşlı milyonlar Dünya Beşiktaşlılar Günü ile ilgili mesajları ve sözleri ile ilgili araştırmalar yapıyor. Peki, Dünya Beşiktaşlılar Günü ne zaman? 19.03 Dünya Beşiktaşlılar Günü mesajları, Süleyman Seba'nın Beşiktaş ile ilgili unutulmaz sözleri...

SÜLEYMAN SEBA’NIN UNUTULMAZ SÖZLERİ!

“Beşiktaş için bir şeyler yapmak istiyorsanız kimsenin adamı olmayın.”

“Herkesi bir zaman için aldatabilirsiniz. Bazı kişileri her zaman aldatabilirsiniz. Ama herkesi her zaman aldatamazsınız! Ben kimseyi hayatım boyunca aldatmadım.”

“Çok üzüntülerimiz oldu hepsini yuttuk, oturduk. Beşiktaş’ı üzmesinler.”

“Yumruğumuzu vurup, masaları kırıp, olayları halletmemizi tavsiye ediyorlar. Biz kanunlara saygılıyız.”

“Beşiktaş sevgisi, sevgilerin en güzelidir. Zor dönemlerde sadece taraftarın desteği yetmez, yöneticilerimizin de fedakar taraftarımızın bu desteğine uygun davranışlar içinde olmaları gerekir.”

“İnsanlarla yaşadım; insanı öğrendim. İnsanlarla yaşadım; insanlığı öğrendim. İnsanlarla yaşadım; insanlardan nankörlüğü gördüm. Dostlarım, dostlarım … Ama ben dostlarımdan çok korkarım.”

“Futbol sadece şampiyonluklara sevinmek değildir. Bunu belli değerlere sahip çıkarak yaşamaktır. Biz, 'şerefli ikincilikler' de yaşadık. Toplum bunları şimdi anlıyor. O zaman bunlara gülenler vardı. Şimdi ben hepsini hayretle izliyorum. Zamanın haktan yana olduğunu görmek en büyük sevincimdir.”

“Beşiktaşlılık etik değerlerini sahiplenmeden, hiçbir başarının kalıcı olacağına inanmıyorum”

“Şerefli ikincilikler, şerefsiz şampiyonluklardan önemlidir. 10 “Başkanlığım döneminde Beşiktaş’ın zevkle hamallığını yaptım. Evet, son dönemlerde üzüldüm. Ama hayatımın en zevkli anlarını Beşiktaş’ta yaşadım”

19.03 DÜNYA BEŞİKTAŞ GÜNÜ İLE İLGİLİ ANLAMLI, GÜZEL SÖZLER

1903′de doldu yürekler, yer siyah gök beyaz Şampiyon BEŞİKTAŞ!

Yıllarca kahrolsak dertten kederden, bilsek ki kellemiz kopar bedenden, Aşkımız harbiden hemde derinden, asla vazgeçmeyiz BEŞİKTAŞ senden!

Siyahın zindan olsun, beyazın aydınlık, herkese nasip olmaz Beşiktaşlılık.

Ölüm ne zaman ve nasıl gelecekse gelsin. Mezarımda Siyah Beyaz güller atılacaksa, mezar taşımda Beşiktaşlıydı yazacaksa, cenazemde Beşiktaş marşı okunacaksa, böyle ölüm, sefa gelsin, hoşgelsin!

Neden mi Beşiktaş? Çünkü; Siyah Beyaz başlamıştı herşey… Fotoğraflar Siyah Beyazdı.. Yazlık sinemalar Siyah Beyazdı..

Birlikte bağıra bağıra Beşiktaş marşı söylemeyeceksek, napayım ben sevgiliyi…

Varsın babadan kalmasın villa, olmasın para ya da araba … Üzülme baba, sen Beşiktaşlı yaptın ya o yeter bana…

Ne demişti efsane başkan Süleyman Seba; “Saatim değil ancak kalbim durursa Beşiktaşlılığım biter”

Bir düşünsene seni Beşiktaş kadar sevdiğimi! Çıldırırsın

Yürüyoruz adım adım her solukta senin adın. Benim büyük şanlı Beşiktaşım…

Yokluk siyahsa varlık beyazdır. Hayat siyahsa umut beyazdır. Gerçek siyahsa hayal beyazdır. Asi olan hayatsa hayatta Beşiktaş’tır.

Bir gün değil her gün Beşiktaş

Beşiktaş diyerek sana yüz vurduk,

Beşiktaş her zaman Umuttur ve o Umut dimdik ayakta.

Beşiktaş diyerek sana yüz vurduk, siyahın yanına beyazı koyduk, yıllardan beridir hep senin olduk, Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin.

Yağmurlu bir günde görmüştüm seni. Üstünde çubuklu formalar vardı. Bir anda tutuldum âşık oldum ben. Hayatın anlamı siyah beyazdı

Ölümle yaşamı ayıran çizgi; Siyah’la Beyaz’ı ayıramaz ki...

1903’de doğdu aşkımız, siyah-beyaz renkleri oldu şarkımız, spor un her dalında bizim sanımız, hiç bitmedi bitmeyecek Beşiktaş sevdamız!

Ne kükremiş aslanlar nede aşağıda ötüp duran kanarya en süperi Yükseklerde Uçan Kartaldır.

Siyahın yanına beyaz koyduk, bu renklere biz baş koyduk, Yağmurda çamurda statları doldurduk, BEŞİKTAŞ SEN BİZİM HER ŞEYİMİZSİN!

Gün doğdu hep uyandık statlara dayandık BEŞİKTAŞ‘ın uğruna bayraklarla donandık.

BEŞİKTAŞ‘ım benim biricik sevgilim, söyle senden başka kimim var benim! Seninle ağlarım seninle gülerim, söyle senden başka kimim var benim!

Övünmekte çok haklıyız çünkü BEŞİKTAŞ‘lıyız!

Karanlık aydınlıktan yalan doğrudan kaçar, güneş yalnızda olsa etrafına ışık saçar, unutma doğruların kaderidir bu yalnızlık, kargalar sürüyle KARTALLAR yalnız uçar.

Bizim aşkımız mum ışığında göz göze değil meşale altında omuz omuza.

Ne para ne araba ne de manita en büyük aşkımız BEŞİKTAŞ!

Gel gündüzle gece olalım gel gökyüzünde yıldız olalım seninle şampiyonluklara koşalım haydi bastır kara kartal´ım.

Bazen hüzün,bazen kader senin sevgin bir ömre bedel. Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin.

Gün doğdu hep uyandık statlara dayandık Beşiktaş’ın uğruna da bayraklara donandık.

Yerlerde süründük, çok gece uyumadık, stadın önünde betonda yattık, Stad’larda ismim, kalelerde resmim, vazgeçtim hayattan BEŞİKTAŞ‘ım için…

Bizim dostumuz cehenneme gidiyoruz dediğimizde neden değil ne zaman diyendir…

Ölümle yaşamı ayıran çizgi siyahla beyazı ayıramaz ki her işin sonunda ölüm olsa da sevenleri kimse ayırmaz ki.

Öyle bir sevda ki tarif edilmez, kalplere yazmışız, inan hiç silinmez!

Hayatta bi mezar taşım bide Beşiktaş’ım var gerisi yalan.

Dünya hep dönüyor, ömrümüz bitiyor, BEŞİKTAŞ sevgisi bizde hiç bitmiyor!