Dünya barışının önemini anlatan, savaşların yarattığı yıkımı hatırlatan 1 Eylül Dünya Barış Günü, her yıl 1 Eylül’de kutlanıyor. Dünya’da bazı ülkeleri Dünya Barış Günü'nü 1 Eylül'de kutlarken bazıları da 21 Eylül'de kutlamaktadır. Dünya Barış Günü nedir? 1 Eylül Dünya Barış Günü nasıl ortaya çıkmıştır.

1 Eylül Dünya Barış Günü, Nazi Almanya’nın Polonya'yı 1939 yılında işgal ederek İkinci Dünya Savaşı'nı başlatmasının tarihidir. 2. Dünya Savaşı'nın yarattığı etkileri azaltmak, yaşananları unutturmak için 1 Eylül Dünya Barış Günü ilan edildi. Barışın önemini hatırlatmak, 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden kişileri anmak için her yıl 1 Eylül Dünya Barış Günü anılır. Dünya barış günü 2020…

1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

1939 yılının 1 Eylül günü Adolf Hitler liderliğindeki Nazi Almanyası ve Jozef Gaspar Tiso liderliğindeki Slovakya orduları Polonya’yı işgal ederek 2. Dünya Savaşı'nı başlattı.

Polonya'ya 1 Eylül 1939'da saldırdığı günü barışı hatırlatmanın günü oldu.

21 EYLÜL DE DÜNYA BARIŞ GÜNÜ OLARAK KUTLANIYOR

21 Eylül de barış günü olarak kutlanıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981’deki 57. birleşiminde, “Genel Kurul’un açılış günü olan her eylülün üçüncü salı gününü”nü “Uluslararası Barış Günü” ilan etti.

Dünya’daki savaşları ve savaşın yarattığı etkileri engellemek isteyen Birleşmiş Milletler, Barış Günü'nü 21 Eylül ilan ederek her yıl bunu hatırlatıyor.

21 Eylül’de, Birleşmiş Milletler Merkezi’ndeki “Barış Çanı” çalınıyor. 21 Eylül tarihine özel olarak hazırlanan Barış Çanı, milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesi anısına Japonya tarafından dünyanın tüm kıtalarından çocukların gönderdikleri bozuk paralardan yapıldı. Bozuk paradan tasarlanan çanın üzerine de “Çok Yaşa Mutlak Barış” yazısı yazıyor.