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Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması! 11 milyar dolarlık yatırım

AA |  05 Mayıs 2021 Çarşamba - 21:44 | Son Güncelleme : 05 05 2021 - 21:44

Dünya Bankası, enerji tüketiminin yaklaşık 3'te 1'inin kamu, ticari ve konut yapılarında kullanıldığını belirterek, Türkiye'deki yaklaşık 175 bin kamu binasında enerji verimliliği için önemli bir potansiyel bulunabileceğini bildirdi.


Bankadan yapılan açıklamada, enerji verimliliğinin Türkiye'nin hem  ekonomik büyümesini sürdürme hem de iklim değişikliği ile çevresel  sürdürülebilirlik konusundaki taahhütlerini yerine getirme becerisi için kritik  öneme sahip olduğu kaydedildi.
 
Türkiye'nin 2015'te enerji verimliliği iyileştirmelerine odaklanarak  sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar yüzde 21'e varan oranda azaltmayı taahhüt  ettiği anımsatılan açıklamada, ülkenin bunu sağlayacak yasal ve kurumsal  çerçeveyi oluşturmak için 2018'de Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nı kabul  ettiği hatırlatıldı.
 
Açıklamada, Türkiye'nin 2019-2023 yılları arasında yaklaşık 11 milyar  dolarlık yatırımla 2033'e kadar 30,2 milyar dolara yakın tasarruf sağlamayı  beklediği aktarıldı.
 
Dünya genelinde binaların enerji kullanımının yaklaşık yüzde 40'ını  oluşturduğuna dikkati çekilen açıklamada, Türkiye'de de enerji tüketiminin  yaklaşık 3'te 1'inin kamu, ticari ve konut yapılarında kullanıldığı belirtildi.
 
 Açıklamada, "Ülke çapında faaliyette olan yaklaşık 175 bin kamu  binasında enerji verimliliği için önemli bir potansiyel bulunabilir."  değerlendirmesinde bulunuldu.
 
Dünya Bankası ve Temiz Teknoloji Fonu tarafından desteklenen, Enerji  ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından  uygulanan 200 milyon dolarlık Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesine  işaret edilen açıklamada, söz konusu projenin merkezi kamu binalarında enerji  kullanımını azaltmayı ve genel olarak kamu binalarında enerji verimliliği için  ulusal bir program geliştirmeye yardımcı olmayı amaçladığı ifade edildi.
 

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