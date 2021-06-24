Dünya 4'üncüsü oldular! NASA'nın desteklediği...

BEÜ Grizu-263 Uzay Takımı, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından desteklenen, dünyanın en prestijli model uydu yarışmalarından biri olan CanSat Competition 2021 yarışmasında birçok ülkenin üniversitelerinden oluşan 100'ü aşkın takım arasında 44 takım arasına kalarak finalist oldu. ABD 'de gerçekleşen ve NASA'nın desteğiyle Amerikan Uzay Kurumu (AAS) ile Amerikan Uçak ve Uzay Enstitüsü’ nün (AIAA) düzenlediği yarışmada, uydular pandemi nedeniyle simülasyon ortamında online fırlatıldı. Grizu-263'ün tasarladığı uydu, 700 metre yüksekliğe fırlatılarak dünya 4'üncüsü olma başarısını gösterdi. Türkiye'den finale kalan 5 üniversite takımı arasında en iyi dereceyi BEÜ Grizu-263 takımı elde ederek Türkiye takımları arasında birinci oldu.

2019 YILINDA DÜNYA İKİNCİSİ OLDULAR

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 2019 yılında aynı yarışmada Manchester Üniversitesi'nin ardından dünya ikincisi olarak büyük bir başarıya imza atan Grizu-263 takımının başarılarına devam ettiğini söyledi. Grizu-263 takımının artık dünyaca tanınan bir takım olduğunu ifade ederek, "Takımımız ABD'de düzenlenen yarışmada dünya 4'üncüsü oldular. Bu bizim için çok önemli. Başarılarını sürdürebilirlik çok önemliydi ve bunu başardılar. Başarılarını korudular. Türkiye'den de birçok takım katıldı. Bizim takımımız dünya 4'üncüsü oldu. En yakın Türk takımının 20'inci sırada olduğuna bakıldığında öğrencilerimizin başarısı bir kat daha artıyor. Grizu faciasında yaşamını yitiren maden şehitlerimizin anılmasına da vesile oluyor başarıları. Kendilerini kutluyorum." dedi. Takım danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi de pandemi nedeniyle zor şartlarda yarışmaya hazırlanan takımlarının ilk 5 içerisinde yer alarak Türkiye'yi ve üniversiteyi en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi.

DÜNYADAKİ EN PRESTİJLİ YARIŞMA

Grizu-263 takımı kaptanı Çağla Aytaç Dursun, başarılarını devam ettirmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Dünyanın en önemli model uydu yarışmasında elde edilen başarının çok önemli olduğunu belirten Dursun, şöyle dedi:

"2021 yılında seçkin üniversitelerden 44 takım arasında finalde dünya 4'üncüsü olduk. Takım arkadaşlarımızın gösterdiği büyük fedakarlıklar için çok teşekkür ediyorum. Gelecek projelerle de Grizu-263 takımının adını duyurmaya devam edeceğiz. Bu yarışma dünya üzerindeki en prestijli yarışma olma özelliğini taşıyor. Bundan sonra ki hedefimiz Eylül ayında Teknofest yarışması var. Ona sıkı bir şekilde hazırlanıyor ve şampiyonluk hedefliyoruz. Ardından ertelenen Türkiye'nin en küçük cep uydusu fırlatılmasını gerçekleştireceğiz. Heyecanla fırlatılma gününü bekliyoruz. Aynı heyecanla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."