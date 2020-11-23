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Dün gizlice görüştüler! Netanyahu ve Veliaht Prens Bin Selman...

AA |  23 Kasım 2020 Pazartesi - 10:59 | Son Güncelleme : 23 11 2020 - 11:03

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün gizlice Suudi Arabistan'a giderek Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüştüğü bildirildi.


Haaretz gazetesinin son dakika olarak geçtiği haberde, Netanyahu'nun  dün akşam İsrail istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı Yossi Cohen ile birlikte  Suudi Arabistan'ın Neom kentine gittiği belirtildi.
 
Netanyahu'nun burada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile bir  araya geldiği, görüşmede Cohen'in yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun  da hazır bulunduğu ifade edildi.
 
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, konuya ilişkin değerlendirme  yapmazken, haberi yalanlamaması dikkati çekti.
 
İsrail basınında daha önce çıkan haberlerde, Suudi Arabistan'ın da  aralarında bulunduğu bazı ülkelerin ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık  seçiminden sonra Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmek için görüşmelere  başlayacağı iddia edilmişti.

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Netanyahu Veliaht Prens Muhammed Bin Selman
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