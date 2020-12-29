Dumping Sendromu gündem oldu! Mide küçültme ameliyatı sonrası komplikasyonlardan biri olan Dumping hakkında merak edilenler…

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hastalığı duyuran Seren Serengil sevenlerini üzdü. Son dakika olarak magazine düşen haber sonrası herkes Seren Serengil'in hastalığını merak ediyordu. Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil'in doktorundan açıklama geldi, Op. Dr. Ersin Aksu, ünlü sunucunun hastalığının ‘Dumping Sendromu’ olduğunu açıkladı. Dumping Sendromu ne? Dumping Sendromu belirtileri nelerdir?

Dumping Sendromu ne?

Dumping sendromu, mide baypas ameliyatı geçirmiş hastalarda ortaya çıkabilen bir metabolik komplikasyondur. Bu ameliyat sonucunda mide çok küçülmüş ve bağırsağın ortasına doğrudan bağlanmış olduğu için yüksek ve basit şeker içeren besinlerin tüketilmesi durumunda (meyve suları, kola gibi) rahatsız edici belirtiler ortaya çıkabilir. Yemeklerden yarım saat sonra karında şişlik, çarpıntı, halsizlik ve bulantı biçiminde veya yemeklerden iki üç saat sonra terleme, titreme ve hipoglisemi gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Bu sendromu önlemek için yüksek lif ve proteinli ve kompleks karbonhidratlı besinler tercih edilmelidir. Özellikle vitamin ve mineral eksiklikleri, hipoglisemi ve ‘dumping sendromu’ sanıldığından daha yaygındır.

Dumping sendromu belirtileri

Baş dönmesi

ishal

Kalp atış hızında artış

Şişkinlik

Ciltte meydana gelen kızarma

Mide bulantısı

Kusma

Kramp

Mide ağrısı



Geç dumping sendromu belirtileri

Terleme

Açlık hissi

Titreme

Yorgunluk

Baş dönmesi

Konsantrasyon olamama

Güçsüzlük