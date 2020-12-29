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Dumping Sendromu gündem oldu! Mide küçültme ameliyatı sonrası komplikasyonlardan biri olan Dumping hakkında merak edilenler…

29 Aralık 2020 Salı - 15:04 | Son Güncelleme : 29 12 2020 - 15:04

Seren Serengil geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası verdiği kilolar ile gündeme gelmişti. Dün ise Seren Serengil "Ameliyatsız yaza çıkamazmışım" sözleriyle magazin gündemini sarstı. Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil'in hastalığını doktoru canlı yayında açıkladı. Op. Dr. Ersin Aksu, ünlü sunucunun hastalığının ‘Dumping Sendromu’ olduğunu açıkladı. Peki, dumping sendromu nedir? Belirtileri nelerdir?


Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hastalığı duyuran Seren Serengil sevenlerini üzdü. Son dakika olarak magazine düşen haber sonrası herkes Seren Serengil'in hastalığını merak ediyordu. Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil'in doktorundan açıklama geldi, Op. Dr. Ersin Aksu, ünlü sunucunun hastalığının ‘Dumping Sendromu’ olduğunu açıkladı. Dumping Sendromu ne? Dumping Sendromu belirtileri nelerdir?

Dumping Sendromu ne?

Dumping sendromu, mide baypas ameliyatı geçirmiş hastalarda ortaya çıkabilen bir metabolik komplikasyondur. Bu ameliyat sonucunda mide çok küçülmüş ve bağırsağın ortasına doğrudan bağlanmış olduğu için yüksek ve basit şeker içeren besinlerin tüketilmesi durumunda (meyve suları, kola gibi) rahatsız edici belirtiler ortaya çıkabilir. Yemeklerden yarım saat sonra karında şişlik, çarpıntı, halsizlik ve bulantı biçiminde veya yemeklerden iki üç saat sonra terleme, titreme ve hipoglisemi gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Bu sendromu önlemek için yüksek lif ve proteinli ve kompleks karbonhidratlı besinler tercih edilmelidir. Özellikle vitamin ve mineral eksiklikleri, hipoglisemi ve ‘dumping sendromu’ sanıldığından daha yaygındır.

Dumping sendromu belirtileri
Baş dönmesi
ishal
Kalp atış hızında artış
Şişkinlik
Ciltte meydana gelen kızarma
Mide bulantısı
Kusma
Kramp
Mide ağrısı

Geç dumping sendromu belirtileri

Terleme
Açlık hissi
Titreme
Yorgunluk
Baş dönmesi
Konsantrasyon olamama
Güçsüzlük

 

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