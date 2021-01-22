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Dul, yetim ve gaziye ek ödeme ne zaman yatacak? Tütün ikramiyesi 2021 ödemeleri!

22 Ocak 2021 Cuma - 10:05 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 10:05

Harp veya vazife malullüğü (gazi) aylığı alanlarla, dul ve yetim maaşı alanlara her yıl tütün ikramiyesi adı verilen ek ödeme yapılıyor. Tütün ikramiyesi 2021 ödemeleri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Peki, Dul, yetim ve gaziye ek ödeme ne zaman yatacak? 2021 Tütün ikramiyesi ödemeleri...


SGK tarafından Harp ve vazife malulleri, dul ve yetim maaşı alanlar ile  tekrar çalışmaya başlamaları nedeniyle maaşları kesilenlereek ödeme yapılıyor. Tütün ikramiyesi adı verilen ek ödemelerin ne zaman hesaba yatacağı ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki,  Dul, yetim ve gaziye ek ödeme ne zaman yatacak? 2021 Tütün ikramiyesi ödemeleri...
 
 
TÜTÜN İKRAMİYESİ NEDİR? 
 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "tütün ikramiyesi" olarak adlandırılan 2012 yılı ek ödemeleri bugün hesaplarda olacak.
 
Harp veya vazife malullüğü (gazi) aylığı bağlananlarla bunların hak sahiplerine (dul ve yetimlerine), bu kapsamda olup da tekrar çalışmaya başlamaları nedeniyle maaşları kesilenlere her yıl ek ödeme (tütün ikramiyesi) veriliyor. 
 
DUL, YETİM VE GAZİYE EK ÖDEME NE ZAMAN YATACAK?
 
Ödemeler bugün hesaplara geçecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hak sahiplerinin hesabına yatacak ek ödeme tutarlarının 3.647 ile 6.631 lira arasında değiştiğini bildirdi.
 
59 BİN KİŞİ YARARLANACAK
 
Yılda bir kez verilen ek ödeme tutarlarının banka ve PTT şubelerine gönderilerek ödeneceğini belirten Zehra Zümrüt Selçuk, “59 bini aşkın kişiye toplam 214.7 milyon lira ödeme yapılacak” dedi. Erbaş, er, subay, astsubay, uzman jandarma, polis gibi emniyet güçlerinin yanı sıra vazife malulü olan öğretmen, mühendis, doktor, memur gibi sivil vazife malullerinin faydalandığı bu ödeme, maluliyet dereceleri ve maluliyet göstergelerine göre değişiyor.

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