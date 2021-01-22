Dul, yetim ve gaziye ek ödeme ne zaman yatacak? Tütün ikramiyesi 2021 ödemeleri!

Harp veya vazife malullüğü (gazi) aylığı alanlarla, dul ve yetim maaşı alanlara her yıl tütün ikramiyesi adı verilen ek ödeme yapılıyor. Tütün ikramiyesi 2021 ödemeleri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Peki, Dul, yetim ve gaziye ek ödeme ne zaman yatacak? 2021 Tütün ikramiyesi ödemeleri...

SGK tarafından Harp ve vazife malulleri, dul ve yetim maaşı alanlar ile tekrar çalışmaya başlamaları nedeniyle maaşları kesilenlereek ödeme yapılıyor. Tütün ikramiyesi adı verilen ek ödemelerin ne zaman hesaba yatacağı ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Dul, yetim ve gaziye ek ödeme ne zaman yatacak? 2021 Tütün ikramiyesi ödemeleri...

TÜTÜN İKRAMİYESİ NEDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "tütün ikramiyesi" olarak adlandırılan 2012 yılı ek ödemeleri bugün hesaplarda olacak.

Harp veya vazife malullüğü (gazi) aylığı bağlananlarla bunların hak sahiplerine (dul ve yetimlerine), bu kapsamda olup da tekrar çalışmaya başlamaları nedeniyle maaşları kesilenlere her yıl ek ödeme (tütün ikramiyesi) veriliyor.

DUL, YETİM VE GAZİYE EK ÖDEME NE ZAMAN YATACAK?

Ödemeler bugün hesaplara geçecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hak sahiplerinin hesabına yatacak ek ödeme tutarlarının 3.647 ile 6.631 lira arasında değiştiğini bildirdi.

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