Dul ve yetim maaşı 2020'de ne kadar arttı?

Emekli veya hizmet süresi 5 yılı doldurmuş ancak vefat eden kişilerin yasayla belirli şartları taşıyan eş, çocuk ve anne babasına aylık bağlanıyor. Dul ve yetimlerin alacağı zam oranı belli oldu.

SSK, Bağ-Kur’dan dul ve yetim aylığı alanların maaşları yeni yılda yüzde 6.49 arttı. Böylece hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı 370 lira, en yüksek de 4 bin lira olacak. Zamla birlikte hak sahiplerinin her ay aldıkları ek ödeme de arttı. Hürriyet'ten Noyan Doğan dul ve yetim aylıklarına yapılan zammın detaylarını yazdı. İşte o yazı...