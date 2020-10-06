Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? Dul yetim maaşı başvurusu nereye, nasıl yapılır?

Eylül ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından, dul ve yetim aylıklarına yapılacak zamlar araştırılmaya başlarken, dul ve yetim maaşı için nasıl başvuru yapılacağı da sorgulanmaya başlandı. Eşini kaybeden bir kadın evlenene ya da sigortalı bir şe girene kadar dul maaşı alırken, baba veya annesini kaybeden erkek çocuk 18 yaşına, öğrenciliği devam ederse 25 yaşına kadar yetim aylığı alır. Kız çocukları ise evlenene kadar ya da sigortalı bir işe girene kadar yaşı ne olursa olsun yetim maaşı alır. İşte Dul aylığı hakkında merak edilenler…

Emekli veya hizmet süresi 5 yılı doldurmuş ancak vefat eden kişilerin yasayla belirli şartları taşıyan eş, çocuk ve anne babasına aylık bağlanıyor. Peki, dul ve yetim aylığı nasıl alınır, maaşlar ne kadar?

DUL VE YETİM AYLIĞI ALMA ŞARTLARI

SSK'lı İÇİN

1- Eşimden dolayı SSK’dan dul aylığı alıyorum. Babamdan da Emekli Sandığı yetim aylığı alabilir miyim?

SSK’dan dul aylığı alanlar aynı zamanda Emekli Sandığı’ndan da yetim aylığı alabilirler. Hizmet süresi 5 ile 10 yıl arası olanların yetimleri; aylık gelirlerinin olmaması halinde, Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı alabilirler.

2- SSK emeklisi bir kadınım. Babam memur emeklisiyken vefat etti. Babamın emekli aylığından yararlanabilir miyim?

Babanızdan dolayı yetim aylığı alabilirsiniz ancak bu aylığı alabilmeniz için bekar veya dul olmanız gerekiyor.

3- SSK’ya tabi olarak çalışıyorum. Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı alabilir miyim? SSK’ya tabi olarak çalışan yetimler Emekli Sandığı’ndan aylık alabilir.

4- Emekli Sandığı Kanunu’na göre dul-yetim aylığı kimlere, hangi oranda bağlanır?

Eş: Yüzde 75

Çalışan ya da emekli aylığı alan eş: Yüzde 50.

Eş, 1 yetim : Yüzde 60, yüzde 30.

Eş, 2 yetim : Yüzde 50, yüzde 25-25.

Tek yetim : Yüzde 50.

2 yetim : Yüzde 40-40.

MEMUR İÇİN

5- Eşimden dolayı Bağkur’dan dul aylığı alıyorum. Memur babamdan yetim aylığı alabilir miyim?

Bağkur’dan dul aylığı almanız, Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı almanıza engel değildir.

6- Eşim 6 yıllık devlet memuruyken vefat etti. SSK’ya tabi çalışıyorum. Emekli Sandığı’ndan dul aylığı alabilir miyim?

Eşlerin çalışması, dul aylığı bağlanmasına engel bir durum oluşturmadığından aylık bağlanır.

7- Emekli Sandığı emeklisi bir kadınım. Ölen annem ve babam da Emekli Sandığı emeklisi. Her iki aylığı birlikte alabilir miyim?

Her iki aylığı birlikte alamazsınız ama yüksek olanı tercih edebilirsiniz.

Öğrenci erkek yetimde kaç yaşına kadar ödenir?

8- Emekli Sandığı’ndan erkek yetim aylığı almaktayım. Öğrenciliğim devam ederken sigortalı olarak işe girmem halinde, aylığım kesilir mi?

Öğrenciliği devam eden erkek yetimlerin 25 yaşına kadar aylıkları kesilmez.

9- Emekli Sandığı’ndan dul aylığı alıyorum. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde dul aylığım kesilir mi?

DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR?

Enflasyon artışına bağlı olarak 6 ayda bir artan dul ve yetim aylıklarına bu yılın ikinci altı aylık enflasyon oranına göre, yani yüzde 5,75 oranında zam yapıldı.

Açıklanan enflasyon oranına göre, en düşük dul ve yetim aylığı tutarı 390 TL, en yüksek dul ve yetim aylığının bağlanan maaşa göre 4 bin 500 TL’ye kadar çıkabiliyor.