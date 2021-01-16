Dul ve yetim aylığı maaş zammı! 2021 dul ve yetim maaşı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz günler de 2020 yılı ikinci altı aylık dönemde enflasyon oranın yüzde 8,37 olarak gerçekleştiğini söyledi. Enflasyon oranları ile birlikte memur ve memur emeklileri ile SSK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşları değişirken, dul yetim maaşlarına yapılacak zam oranları da kesinlik kazandı. Dul ve yetim maaşı alanlar sigortalı olma türüne zamlı maaş alacak. Peki, Dul ve yetim aylığı 2021 ne kadar oldu?

TÜİK verilerine göre enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Enflasyon artışına bağlı olarak 6 ayda bir artan dul ve yetim aylığı da 2020 yılının ikinci altı aylık enflasyon oranına göre arttı. 2020 yılının ikinci altı aylık enflasyon oranına göre dul ve yetim aylığı alanlar bu ay maaşlarını zamlı alacak. Peki, dul, yetim ve ölüm aylığı ne kadar oldu?

Dul, yetim, ölüm aylığı ne kadar oldu?

Yeni açıklanan enflasyon oranına göre dul ve yetim aylıkları yeni senede ocak-haziran döneminde yüzde 8.36 arttı. Ocak ayında yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödeme ile birlikte 453 lira olacak, yüzde 75 hisse oranına göre de en yüksek ölüm aylığı ek ödeme dahil 5.202 lira olacak.

1500 TL dul yetim maaşı alanlar 2021 Ocak'ta 125 TL zam,

1600 TL alanlar 2021 Ocak'ta 133 TL zam,

1700 TL alanlar 2021 Ocak'ta 150 TL zam,

2000 TL alanlar 2021 Ocak'ta 167 TL zam alacak.

Dul ve yetim maaşını kimler alıyor?

Emekli veya hizmet süresi 5 yılı doldurmuş ancak vefat eden kişilerin yasayla belirli şartları taşıyan eş, çocuk ve anne babasına aylık bağlanıyor.

Eşini kaybeden bir kadın evlenene ya da sigortalı bir şe girene kadar dul maaşı alırken, baba veya annesini kaybeden erkek çocuk 18 yaşına, öğrenciliği devam ederse 25 yaşına kadar yetim aylığı alır.