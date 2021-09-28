Sosyal güvenlik sisteminde çalışan veya emeklilerin hak kaybına uğramadan hangi şartlarda dul aylığı alacaklarına yönelik bazı hükümler bulunuyor. Dul aylığı alan kişinin çalışması veya kendi çalışmalarından dolayı emekli aylığı alması halinde dul aylığı alıp almayacağı pek çok kişinin merak ettiği soruların başında geliyor. Peki, Dul aylığını kimler alabilir? Emekli veya çalışan memurlar dul aylığı alabilir mi? İşte dul aylığı ile ilgili bilmeniz gerekenler…

Memurların emekli olması veya çalışması durumunda dul aylığı alıp almayacağı merak edilen konuların başında geliyor.

Sosyal güvenlik sisteminde dul aylığı alan kişinin çalışması veya kendi çalışmalarından dolayı emekli aylığı alması halinde eşinden dolayı sosyal güvenlik kaybının yaşanmasının önüne geçilmesi aiçin bazı hükümler yer alıyor.

AYLIK ORANI YÜZDE 75

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kurallarına göre; Dul eşin aylık oranı % 50'dir Ancak kendisinden başka aylık bağlanmış çocuğunun olmaması ve işçi, esnaf, memur veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde aylık oranı yüzde 75 oluyor.

EVLENME HALİNDE KESİLİR

Sosyal güvenlik hukukunda eşler, diğer yetimlerden ayrı düşünülmüş ve sosyal güvenlikte aylık bağlanmasında herhangi bir şart getirilmiyor.

Buna göre, eşler vefat etmiş olan eşlerinden dolayı dul olarak kaldıkları sürece dul aylığı alabilirler. Evlenme halinde ise alamazlar.

AYLIKLARDA KESİNTİ OLMUYOR

Diğer yandan, dul eşler kendi çalışmalarından dolayı aylığa hak kazandıklarında dul aylığı aldıkları için kendi aylıklarında bir kesinti olmuyor. Sadece kesinti oran olarak fark ediyor ve başka bir olumsuz durumu ortaya çıkmıyor.

DUL AYLIĞI HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Dul eşin dul aylıklarının kesilmesi sadece evlenme ile ortadan kalkar. Yani evlendiklerinde dul olma şartı ortadan kalkacağı için alınan aylıklar da kesilecektir.