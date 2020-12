Duha namazı nasıl kılınır? Duha namazı kaç rekat? Duha namazı vakti nasıl niyet edilir?

Hadislerler beyan edilmiş ve kılındığı takdirde birçok sevabı içinde barındıran Duha (kuşluk) namazı sabah gündoğumunun ardından kılınır. Duha namazı nedir, nasıl kılınır? Kaç rekattır, duha namazı vakti ne zaman? Bayram namazı yerine kılınacak Duha namazı kılınışı…

DUHA NAMAZI NASIL KILINI, KAÇ REKATTIR?

2 rekat ile 8 rekat arasında kılınan dua namazı kılınışı:

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Duha namazı kılmaya" diye niyet ettikten sonra, "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız. Sübhaneke'yi okuruz. Euzü-besmele çekeriz ve Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuduktan sonra, Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Besmele çekeriz ve Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuduktan sonra Rüku'ya gideriz. Secde'ye gider ve doğrulduktan sonra tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam verdikten sonra namazı tamamlarız

DUHA NAMAZI VAKTİ

2 rekat ile 8 rekat arasında kılınan dua namazı, kuşluk vaktinde kılınan bir namazdır. Güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder.

DUHA (KUŞLUK) NAMAZI HADİSLERİ

Hz. Âişe radıyallahu anhâ anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) kuşluk namazını her kılışında mutlaka ben de kıldım." (Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî)

Ümmü Hânî dedi ki: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Fetih günü, benim eve geldi, yıkandı ve sekiz rek'at namaz kıldı. Ben bundan daha hafif bir namazı hiç görmedim. Ancak rüku ve secdeleri tam yapıyordu." (Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî)

Hazret-i Aişe -radıyallahü Anhâ-'den rivayete göre Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdu-', Kuşluk namazını ikişer ikişer dört rekat olarak kılar, (bazen) dilediğince de arttırırdı. (Müslim. Müsafirin, 78)

Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Dostum Aleyhissalatu vesselam, bana her ay 3 gün oruç tutmamı, iki rekât kuşluk namazı, yatmadan önce de vitir namazı kılmamı tavsiye etti.” (Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî)

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurur: "Her gün sizin her bir mafsalınız için bir sadaka terettüp etmektedir. Her tesbih bir sadakadır. Her tahmîd bir sadakadır. Her bir tehlîl bir sadakadır. Emr-i bi'l-ma'ruf bir sadakadır. Nehy-i ani'l-münker de bir sadakadır. Bütün bunlara kişinin kuşlukta kılacağı iki rek'at namaz kâfi gelir." (Müslim, Ebû Dâvud)

Ebû Zer-radıyallahü Anhâ-'den rivayete göre Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdu: "Bir kimse kuşluk namazının iki rekatına devam etse, günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile affolunur." (Tirmizi, Vitr, 15)