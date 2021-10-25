25 Ekim 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.480 0.00 EURO 11,4380 2.19
USD 9,8160 2.23 ALTIN 566,310 2.30
CANLI BORSA
TÜMÜ

Düğünü karıştıran olay! Damadın babasından sahte para isyanı

25 Ekim 2021 Pazartesi - 9:15 | Son Güncelleme : 25 10 2021 - 9:26

KKTC’de yaşayan Dursun ailesi, düğünlerinde zarf içinde konulan 5 tane sahte 50 lirayı görünce isyan etti. Baba Mehmet Dursun, sosyal medyada sahte paraları yayınlayarak “Zahmet edip geldiniz ya teşekkürler!” dedi. Ailenin bir yakını da başka düğünde zarfın içine ‘monopoly’ oyun parası bırakılmasından yakındı.


KKTC’de Karpaz yarımadasında sahil köyü Kaplıca’da yaşayan Trabzon Çaykara kökenli Mehmet ve Arzu Dursun çifti, geçen cuma oğulları Ogün’ün evlendirdi. Ogün Dursun, Meltem Semiz’le İskele Belediyesi Düğün salonunda dünyaevine girdi. 
 
Baba Mehmet Dursun sosyal medya hesabından gelen konuklardan birinin zarf içinde verdiği 5 adet 50 liranın sahte çıktığını duyurdu. Paraların fotoğrafını yayınlayan Mehmet Dursun, “Düğünümüze gelip Sahte Para takanlar size de teşekkürler! Zahmet edip geldiniz ya” notu düştü. Şaşkınlık içinde kalan aile yakınları, sahte para paylaşımına büyük tepki gösterdi. Çiçek Özçelik Özhamit, kızının görümcesinin düğününde de sahte para ve zarf içinde monopoly oyun parası çıktığını yazdı, “Sahte para kadar sahte insan çok piyasada” diye tepki gösterdi.
 
POS CİHAZI ÖNERDİLER
 
Bir başka yakınları Rasim Koç sahte para takan davetliye, “Gelmesen çok daha makbule geçerdi” serzenişinde bulundu. Mehmet Gökmen ise, “Neyse ki 50 TL. Ya altın olsaydı” yorumunda bulundu. Damadın amcası, “Belki de sahte olduğunu bilmeden zarfa koymuşlardır” yorumlarına, “Bilerek yaptılar, açık paralar sahte değil, zarfa koymuşlar” dedi. Rabia Özcömert, POS makinası kullanılmasını tavsiye etti. Düğünde sahte para KKTC medyasında da geniş yer buldu. (Hürriyet)

ETİKETLER

KKTC mehmet dursun monopoly parası
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.