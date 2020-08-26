Düğünlere yasak mı geldi? Hangi illerde düğün yapmak yasaklandı? Düğünlere yasak getirilen 14 il

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge uyarınca 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere yarından itibaren izin verilmeyecek. Peki, Hangi illerde düğün yapmak yasaklandı? İşte İçişleri Bakanlığı'nın düğün genelgesi ve düğünlere yasak getirilen 14 il...

İçişleri Bakanlığı yeni düğün genelgesini yayımladı. Genelgeye göre 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere yarından itibaren izin verilmeyecek. Peki, Hangi illerde düğün yapmak yasaklandı? İşte İçişleri Bakanlığı'nın düğün genelgesi ve düğünlere yasak getirilen 14 il...

İçişleri Bakanlığı corona virüs tedbirleri ve düğünlerle ilgili genelge yayımladı. Genelgeye İnsanların toplu halde bulunduğu yerler ile bazı kamu kurum ve kuruluşlara getirilen yasaklar kapsamında temasa yönelik de bazı kurallar getirildi.

HANGİ İLLERDE DÜĞÜNLER YASAKLANDI? DÜĞÜNLERE YASAK GETİRİLEN 14 İL

Ağrı, Ankara, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, İçişleri Bakanlığı, Adana Bursa , Çorum, Diyarbakır Van ve Yozgat 'ta sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere yarından itibaren müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığınca corona virüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeye göre, söz konusu 14 ilde yapılacak düğün ve nikahlar, en fazla 1 saat içinde tamamlanacak.

Belirlenen illerde düğün salonlarında dans ve oyun a izin verilmeyecek, sandalye ve koltuk düzeni dans ve oyun alanlarını kapatacak şekilde oluşturulacak.

Bu illerde, gelin ile damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılması yasaklanacak.

Söz konusu 14 ilde her nikah merasiminde en az bir kamu görevlisi (kolluk, zabıta vb.) bulunacak ve denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek.

TEDBİRLERE UYMAYANA CEZA

Ülke genelinde ise kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmeti ve paketli su servisi hariç her türlü yiyecek içecek ikramı geçici süreyle durdurulacak.

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararlar valiliklerce ivedilikle alınarak 26 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlanılacak.

Vali ve kaymakamlıklarca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi sağlanacak.

Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.