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Düğünlerde rekor artış bekleniyor! Nişan ve kınalara izin verilecek mi?
Düğünlere izin verilmesi sonrası evlenmeyi düşünen çiftler düğün koşuşturmasına başladı. Düğünlerin iptal edilip, salonların kapatılmasından endişe duyan yüz binlerce çifti harekete geçti. Yılda ortalama 500 bin olan düğün sayısında bu yıl rekor bir artış bekleniyor. Öte yandan 1 Temmuz sonrası nişan ve kınaya da izin verilmesi bekleniyor. Sektör temsilcileri ise nişan ve kınalara izin verilmesiyle 'düğün sektörü' daha önce şahit olmadığı yoğunlukla tanışacak.
Koronavirüs döneminde uygulanan kısıtlamalarda yapılamayan düğünler evlilik hazırlığında olan çiftlerin tüm işlemlerini askıya almasına neden olmuştu. Bu süreçte düğün salonları, züccaciyeler, gelinlikçiler, mobilyacılar ve beyaz eşyacılar gibi çok sayıda sektör de zor günler geçirdi. 1 Haziran itibarıyla bu alandaki kısıtlamaların azaltılması ise çok sayıda sektörde büyük bir harekete neden oldu. Sektör temsilcileri geçen yıl yapılamayan 250 bin düğünle beraber bu yaz 750 bin düğünün gerçekleşeceğini, çok sayıda düğün mekânında yer kalmadığını ve bir günde 2-3 düğün organizasyonunun yapılacağını söyledi.