Türkiye’deki corona virüs vaka sayısındaki artış, yeni kararların alınmasını beraberinde getirdi. Özellikle sosyal mesafenin korunamadığı nisan, kına ve düğün gibi organizasyonlarına yönelik valilikler çeşitli kararlar alıyor. Son olarak Gaziantep Valiliği 65 yaş üstü için saat sınırlaması getirdi. Peki, 65 yaş üstü düğün salonuna gidebilir mi? Düğünlerde 65 yaş üstü yasağı hakkında merak edilenler…

Corona virüs vaka sayısının artış gösterdiği Gaziantep’te yeni yasak kararları alındı. Vali Davut Gül, alınan kararları sosyal medya hesabından açıkladı. Gaziantep'te artan corona vakaları üzerine valilik bir dizi yeni tedbir aldı. Peki, Düğünlerde 65 yaş üstü yasağı mı var? 65 yaş üstü düğün salonuna gidebilir mi?

65 YAŞ ÜSTÜ DÜĞÜN SALONUNA GİDEBİLİR Mİ?

65 yaş üzerine düğünlere gitmek yasaklanırken toplu taşıma kullanma ve pazara gitme saatlerine de sınırlama getirildi. Alınan kararları Vali Davut Gül sosyal medya hesabından duyurdu. Evlenen çiftin birinci derece yakınları hariç 65 yaş üstü yaşlıların düğünlere gitmesinin yasaklandığını belirten Vali Davut Gül, şunları kaydetti:

65 yaş üstü ulu çınarlarımızı hep birlikte koruyup dualarını almaya ihtiyacımız var. Gaziantep’te gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç 65 yaş üstü kişilerin düğüne gitmesi yasaklanmıştır.

Toplu taşıma, bulaşma riskini artırdığından sabah 07.00-10.00 ile akşam 17.00 ve 20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları, akşam 18.00’den sonra sebze-meyve pazarlarına gitmeleri yasaklanmıştır.