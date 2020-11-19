Düğünler yasaklandı mı 2020? Sokak kısıtlaması nedeniyle hafta sonu nikah, nişan ve kına gecesi nasıl olacak, kaça kadar yapılabilecek?

Türkiye’de 280 bin düğün saloncusu, 186 bin organizasyoncu esnafı, düğün sektöründe çalışan 1 milyon 200 bin garson, 100 bin kuaför, 100 bin fotoğrafçı, 280 bininin üzerinde de müzisyenin olduğunu vurgulayarak, sektördeki istihdama dikkat çeken Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası (DÜSOİŞ) Genel Başkanı Barış Ay evlenecek olan birçok kişinin merak ettiği sorulara yanıt verdi.
DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI 2020?
Son yayımlanan genelgeye göre düğünler ile ilgili bir kısıtlama yok, düğünler yasaklanmadı.
DÜĞÜNLER NASIL OLACAK?
Pandemi nedeniyle düğün sektöründe çalışan insanların mağduriyet yaşadığını belirten Ay, son genelgeye istinaden şu açıklamayı yaptı:
Genelgeyi okuduk. Düğün ibaresi geçmiyor ancak akşam 20:00'da kısıtlamanın başlaması sektörün bitmesi anlamına geliyor. Normalde düğünler akşam 22:00'a kadar sürüyor. Tüm üyeleri telefon ile arayarak düğünlerin akşam 18:00 ile 18:30 bitişli olacağını duyurduk.
Doğal olarak salonların temizliği ve personelin evine ulaşması kapsamında saat 20:00'dan sonra da kısıtlama olduğu için bu şekilde karar aldık. Sabah saat 10:00'da başlangıç, akşam da saat 18:00 - 18:30 arasında düğünler bitmiş olacak.