Düğünler yasak mı, iptal mi edildi? Düğün nişan yapmak yasaklandı mı, ertelendi mi?

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Bilim Kurulu Toplantısı'ndaki görüşler ve öneriler kabine toplantısında değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Düğünler yasaklandı mı? Düğün ev nişan yapmak yasak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 45 dakika sürdü. Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı “Salgının ülkemizi etkilediği ilk günden itibaren işleri aksayan tüm kesimleri destekliyoruz. İçeride özellikle de hizmetler sektöründe yaşanan sıkıntıları yakından takip ediyoruz. Faaliyetlerine ara vermek veya sınırlandırmak zorunda kalan esnaflarımızı pek çok başlık altında destekliyoruz. Hükümet olarak her kesimden insanımızı destekleyerek bu zor günleri rahatça geçirilebilmelerini temin etmenin yollarını arıyoruz.” diyerek yeni tedbirleri açıkladı.

DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI?

Ramazan ayının ilk haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına karar verdik. Şayet beklediğimiz iyileşmeyi sağlayamazsak daha sıkı tedbirler gelecektir. Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması sürerken hafta içi sokağa çıkma sınırlaması saatleri akiam 19.00 ila sabah 05.00 arasında düzenlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrası açıklama:

- Hafta sonu yasak

- Hafta içi akşam 19 ve sabah 5 olmuştur.

- Şehirlerarası seyahat yok.

- 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma yasağı.

-Kamuda esnek mesai

-8. ve 12. Sınıflar dışında uzaktan eğitim

-Nişan, düğün, kongre yasak