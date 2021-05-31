Düğün salonları ne zaman açılacak, düğünler serbest mi olacak? Evlenme hayali kuran genç çiftler merakla bugün yapılacak kabine toplantısını bekliyor. Düğün salonları bir süredir kapalı. 1 Haziran’ a kadar devam edecek kısıtlama sonrası düğünler için bir normalleşme takviminin açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor. Peki, düğünler olacak mı, düğün salonları açılacak mı, ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 31 Mayıs'ta toplanacak kabinede düğünlerin masaya yatırılıp yatırılmayacağı merak ediliyor. Koronavirüs salgını ile ilgili alınacak yeni kararlar sabırsızlıkla bekleniyor. Peki, düğünler olacak mı, serbest mi? Düğün salonları açılacak mı 2021, düğün yasakları son durum!

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmamasına 1 Haziran 2021 tarihine devam edilecek. 1 Haziran sonrası açılması beklenirken, düğün salonları ve düğünlerin akıbeti sorgulanıyor.

1 HAZİRAN SONRASI DÜĞÜNLER SERBEST Mİ OLACAK, DÜĞÜN SALONLARI AÇILACAK MI?

Düğün yapmak için Kabine toplantısından çıkacak kararı bekleyen çiftlere de 1 Haziran sonrası müjde verilebilir. Bu müjde gelirse düğün salonları belli misafir sayısına göre hizmet verebilecek. İlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması beklenirken, aşılamanın artmasıyla birlikte bu durumun kapalı düğün salonlarına kadar ilerlemesi bekleniyor.

Vakalardaki azalma devam ederse 1 Haziran’dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla yeni normali karşılayacak. Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken, bu durum otomatik olarak 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek. Vaka sayılarında düşüş bu hızla devam ederse, halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları kapılarını yine müşterilerine açabilecek. Normalleşme adımları hızlanırken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da çalışmalarına hız verdi. Bilim Kurulu’nun üzerinde çalıştığı konularla ilgili edinilen bilgiye göre, normalleşme sürecinin başlayacağı haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanlar artık maskesiz oturabilecek ya da dolaşabilecek.