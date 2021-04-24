Düğünler ne zaman başlayacak? Bayramdan sonra düğün, nişan, kına, nikah olacak mı, düğün yasakları ne zaman kalkacak?

Evlenmeyi düşünen çiftler düğün yapmak içi dört gözle yasakların sona ereceği tarihi bekliyor. Koronavirüs salgınında vaka sayısının artarak devam etmesi sonra 13 Nisan’da gerçekleştirilen kabine toplantısında içerisinde düğün ve nikah yasaklarının yer aldığı yeni tedbirleri duyurdu. Peki düğünler ne zaman yapılacak, düğün yasakları ne zaman sona erecek, düğün salonları ne zaman açılacak?

Bayramdan sonra düğün, nişan, kına, nikah olacak mı, düğün yasakları ne zaman kalkacak? Son yapılan Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasakları duyurdu. Erdoğan yasakları “Bugünkü toplantımızda süreci tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirdik. Bu çerçevede Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçiyoruz.” Sözleriyle duyurmuştu. Ardından İçişleri Bakanlığı da genelgesi yayımlayarak düğün, nişan, kına, nikah ve topluluk halinde yapılan etkinliklerin tamamının bayram sonrasına kadar ertelendiğini açıklandı.

DÜĞÜNLER NE ZAMAN YAPILACAK, DÜĞÜN YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde yayımladığı genelgeye göre; evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, 17 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek. Bu süreye kadar herhangi bir şekilde nişan, kına, tören, merasim, düğün yapılmasına müsaade edilmeyecek. Söz konusu kısıtlamanın bu tarihten sonra devam edip etmeyeceği henüz net değil. Bu konuda karar Bakanlar Kurulu toplantısının ardından netlik kazanacak.