Düğünler nasıl olacak? Düğünler serbest mi, yasak mı? Düğün salonları açıldı mı, son durum!

Koronavirüsle mücadelede yerinde karar dönemi başlıyor. Normalleşme adımlarının görüşüleceği toplantıda yüz yüze eğitime geçişin detayları, sokağa çıkma yasağı, kafe ve restoranların açılması gibi konular görüşüldü. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. İl il normalleşme kararları belli oldu. Covid-19'dan en çok etkilenenlerin başında yer alan düğünler ile ilgili kabine toplantısında karar alınıp alınmadığı merak ediliyor. Evlenmek isteyen çiftler dört gözle kısıtlamaların esnemesini bekliyordu. Peki, Düğün yasakları kalktı mı, ne zaman kalkacak 2021? Düğün sezonu ne zaman açılacak 2021, düğünler ne zaman başlıyor? Düğün salonları son durum…

Düğün yasakları kalktı mı, düğün salonları açılacak mı? Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda toplandı. Bilim Kurulu toplantısında alınan kararlar ve il il normalleşme kararları Erdoğan tarafından açıklandı. Düğün salonları ne zaman açılacak 2021?

DÜĞÜN SALONLARI AÇILDI MI, DÜĞÜNLER NASIL OLACAK?

Nikahlı düğünler 100kişi kapasiteli ve 1 saat olmak üzere açıklandı.

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ KARARLARI AÇIKLADI

Aksi bir durumda yani salgın artış eğilimine girdiği yerde kısıtlamalar genişletilebilecek. Her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendileri belirleyecek.

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.

İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.

Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.

Restoran lokanta kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.

Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı düşük ve orta riskli ülkelerde tamamen kaldırıldı. Yüksek illerde ise tamamen sürecek.

8 ve 12.sınıflarda eğitim öğretim açılacak. Düşük ve orta riskteki illerde diğer kademelerde de eğitime başlanılacaktır. Liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.

Kafe, restoran, kıraathaneler çok riskli iller dışında sabah 07.00 - 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açılacaktır. Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecektir.

65 yaş için kısıtlama düşük ve orta riskli illerde kaldırılırken, yüksek ve en yüksek riskli ülkelerde genişletilecektir.