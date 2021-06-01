Düğünler kaç saat, nasıl olacak? Düğün şartları ve düğün genelgesi…

Düğün, kına, nişan gibi toplu etkinlikler koronavirüs nedeniyle bir süredir gerçekleşemiyordu. Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği müjdeli haber sonrası, İçişleri Bakanlığı düğünleri de kapsayan 1 Haziran genelgesini yayımladı. Düğün salonları açıldı mı, düğünler serbest mi sorusu yanıt bulurken yapılan açıklamaların ardından düğünler kaç saat, düğünler nasıl olacak. İşte düğün şartları ve 1 Haziran düğün genelgesi…

Düğün yasaklarının sona ermesi evlenecek çiftler tarafından sabırsızlıkla bekleniyordu. Düğünler serbest mi, düğün yasakları kalktı mı, diye sorulurken beklenen yanıt Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamayla geldi. Vaka sayısının düşmesinin ardından ve salgının ilerlememesi adına düğün törenleri bir süredir yapılmıyordu. 1 Haziran genelgesiyle atılan normalleşme kararlarıyla düğünler nasıl olacağı da belli oldu. Peki, düğünler nasıl olacak, düğünler kaç saat sürecek? Düğün şartları nelerdir?

DÜĞÜNLER NASIL YAPILACAK, KAÇ SAAT SÜRECEK?

İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgesinde yer alan nikah ve düğün detayı şu şekilde:

- Açık alanlarda;



- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesi,



- Masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması,



- Yiyecek-içecek ikramının yapılmaması,



- Kapalı alanlarda ise yukarıdaki kurallara ilave olarak;



- Kişi başı asgari 6 m2 alan bırakılması,



- Azami 100 davetli ile sınırlandırılması, kaydıyla 01 Haziran 2021 Salı gününden itibaren yapılabilecektir.



- Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran 2021 Salı günü son verilecektir. Bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek içecek ikramı yapılabilecek olup kapalı alanlarda kişi başına en az 6 m2 alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırı uygulanmayacaktır.



- Nişan ve kına gibi etkinliklere 01 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir.

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - ­05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Sokağa çıkma yasağı saat göz önünde bulundurulduğunda düğünler 22.00’yi geçmeyecek ancak düğünler kaç saat olacağı, kaç kişinin katılacağı, davul zurna etkinliğinin yapılacağı konusuna dair net bir ifade genelge yer almıyor.

SALGIN YÖNEYİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİNE GÖRE NİKAH VE DÜĞÜNLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER