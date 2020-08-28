28 Ağustos 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.109 0.03 EURO 8,7290 0.32
USD 7,3200 -0.51 ALTIN 461,110 1.15
CANLI BORSA
TÜMÜ

Düğünler corona virüs vakalarını artırdı

İHA |  28 Ağustos 2020 Cuma - 15:21 | Son Güncelleme : 28 08 2020 - 15:21

Kırşehir’de geçtiğimiz 2 hafta içerisinde yapılan düğünler, corona virüs vakalarını artırdı.


Kırşehir'de son 2 hafta içerisinde korona virüs vakalarının artış göstermesi ile İl Hıfsızsıhha Kurulu tarafından alınan kararla, düğünlere saat ve ikram kısıtlaması getirildi. Kaman ilçesinde bir düğünde çekilen görüntülerde ise korona virüsle mücadelede etkin olan maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hiçe sayıldı.
 
Vaka sayılarının artış gösterdiği Kırşehir'de vatandaşlar da kurallara uyulmadan yapılan düğünlere isyan etti. Düğünlerin kalabalık olduğunu söyleyen Hacı Çelik, sosyal mesafe kurallarına da uyulmadığını belirtti.
 
Düğünlerde salgına karşın hiçbir kurala uyulmadığını savunan Erdal Işık ise ilçe ve köylerde yapılan düğünlerde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını söyledi.
 
Düğünlere tedirgin olarak gittiğini kaydeden Recep Şahin de düğünlerin kalabalık olduğunu ve sosyal mesafeye uyulmadığını ifade etti.

ETİKETLER

düğün corona vaka
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.