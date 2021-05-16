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Düğünler açılacak mı? Düğün, nikah serbest olacak mı? 17 Mayıs düğün salonları açılacak mı?

Düğünler açılacak mı? Düğün, nikah serbest olacak mı? 17 Mayıs düğün salonları açılacak mı?