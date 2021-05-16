Düğünler açılacak mı? Düğün, nikah serbest olacak mı? 17 Mayıs düğün salonları açılacak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesine göre ülke genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma süreci yarın sona eriyor. Peki, düğün salonları ne zaman açılacak? 2021 düğün, kına, nişan, sünnet düğünü yapılacak mı?
Koronavirüs önlemleri kapsamında temel ihtiyaçların dışında hizmeti durdurulan işletmelerden biri de düğün salonlarıydı. 2021 yılında evlilik hazırlığı yapanlar düğün salonu açıklamalarını takip ediyor. Peki, 2021 düğünler ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak?
DÜĞÜNLER AÇILACAK MI? DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
İçişleri Bakanlığı tarafından yeni genelge yayınlandı. Evlilik hazırlığı yapanları yakından ilgilendiren soruların yanıtı genelgede verildi. İçişleri genelgesine göre;
Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesine karar verildi.