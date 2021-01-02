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Düğünevine katliam gibi saldırı!5 kadın hayatını kaybetti...

AA |  02 Ocak 2021 Cumartesi - 10:09 | Son Güncelleme : 02 01 2021 - 10:09

İç savaşın sürdüğü Yemen'de düğünevine top mermileri düşmesi sonucu 5 kadın yaşamını yitirdi.


Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugaylarından yapılan açıklamada, Hudeyde  kentindeki düğünevine Husiler tarafından düzenlenen topçu atışları sonucu 5  kadının hayatını kaybettiği, 7 kadının yaralandığı duyuruldu.
 
Açıklamada, görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre, saldırının  Hudeyde kentinin doğusunu kontrolü altında tutan Husiler tarafından  gerçekleştirildiği belirtildi.
 
Öte yandan, Husilere bağlı SABA ajansının haberine göre, Husilerin  hakimiyetindeki Hudeyde kenti Vali Vekili Muhammed Kahim, konuya ilişkin yaptığı  açıklamada saldırının arkasında Yemen hükümetini destekleyen güçler olduğunu öne  sürdü.
 
Hudeyde kentinin merkezini Husiler kontrol ediyor, güney ve doğu  girişlerini ise hükümet güçleri elinde tutuyor.
 
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Suudi  Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı  Yemen hükümetine destek veriyor.
 

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