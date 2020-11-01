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Düğüne polis baskını! Gelin ve damat hemen karakola götürüldü

DHA |  01 Kasım 2020 Pazar - 23:36 | Son Güncelleme : 01 11 2020 - 23:36

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, S.E.nin 16 yaşında evlendirildiği ihbarı üzerine düğün salonuna gelen polis ekipleri, gelin ve damadı polis merkezine götürdü.


Körfez Yukarı Hereke Mahallesinde teyze çocukları olan H.E. ve S.E. için akşam Fatih Mahallesindeki bir düğün salonunda tören düzenlendi. Gelin S.E.nin 16 yaşında olduğu yönünde polise ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine polis ekipleri, düğün salonuna gelerek, H.E. ve S.E.'yi işlemleri için polis merkezine götürdü. H.E. ve S.E.nin nikahlarının kıyılmadığı öğrenilirken, S.E.nin evlenmek için kendisinin ve ailesinin rızası olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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Kocaeli düğün polis
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