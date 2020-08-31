Düğünde tartışan komşuların arazi kavgası kanlı bitti

Aksaray’da düğün merasiminde arazi meselesi yüzünde çıkan kavgada 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

Olay, Aksaray ’ın merkeze bağlı Yeşilova Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beldede yaşayan Ramazan K. (26), ve kardeşi Gökhan K. (23), yakınlarının düğün merasiminde arazi meselesi yüzünden daha önceden husumetli oldukları ve komşuları olan Eray Kargın (20) ve kardeşi İsmail K. (26) ile karşılaştı. Düğün merasiminde arazi meselesi yüzünden bir süre konuşan komşular anlaşmazlık yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan ve Ramazan K. isimli kardeşler bıçak ve silahla Eray ve İsmail K. isimli 2 kardeşe saldırdı. 2 kardeş, silah ve bıçakla hem Eray Kargın’ı, hem de ağabeyi İsmail K.’yı silah ve bıçakla yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bu sırada ağır yaralanan Eray Kargın yakınları tarafından özel araçla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürülürken, yaralı ağabeyi de olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan ve durumu ağır olan Eray Kargın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ağabeyi İsmail K.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan Yeşilova Jandarma Komutanlığı ekipleri olayı gerçekleştiren 2 kardeşi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Eray Kargın’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.