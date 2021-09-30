Düğünde pes dedirten olay! İkram edilen yemeği beğenmeyince...

Alınan bilgiye göre, ilçede düğün sahibi bir ailenin üyeleri, düğün bittikten sonra yemekleri hazırlayan firmaya gitti.
Düğünde dağıtılan yemeği beğenmediklerini belirten grup ile firmanın sahibi Cemal I. ve 2 çalışanı arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada Cemal I. ile 2 çalışanı darbedildi. Kavganın ardından her iki taraf da polise giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.
Bu arada aile üyelerinin yemek firmasını basarak Cemal I. ve çalışanlarına saldırdığı anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.