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Düğünde pes dedirten olay! İkram edilen yemeği beğenmeyince...

AA |  30 Eylül 2021 Perşembe - 19:02 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 19:02

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düğün sahipleri, düğünde verilen yemeğin iyi olmadığını öne sürerek yemek firmasının sahibi ile iki çalışanını darbetti.


Alınan bilgiye göre, ilçede düğün sahibi bir ailenin üyeleri, düğün  bittikten sonra yemekleri hazırlayan firmaya gitti.
 
Düğünde dağıtılan yemeği beğenmediklerini belirten grup ile firmanın  sahibi Cemal I. ve 2 çalışanı arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.
 
Kavgada Cemal I. ile 2 çalışanı darbedildi. Kavganın ardından her iki  taraf da polise giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.
 
Bu arada aile üyelerinin yemek firmasını basarak Cemal I. ve  çalışanlarına saldırdığı anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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Şırnak Cizre düğün
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